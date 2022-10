24-Jähriger Autofahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Bad Lobenstein - Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 86-Jähriger hatte den Angaben nach am Mittwochnachmittag die Vorfahrt des Jüngeren an einer Anschlussstelle der Autobahn 9 missachtet. Dabei stießen die beiden Autos zusammen. Laut Polizei waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der 86-jährige Fahrer blieb unverletzt.