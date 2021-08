24-Jähriger kommt mit Messerstichen zur Polizeiwache

Hamburg - Ein 24-Jähriger hat mit Stichverletzungen im Nierenbereich bei der Polizeiwache am Hamburger Hauptbahnhof Hilfe gesucht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien die Verletzungen vom Samstag nicht lebensbedrohlich gewesen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern führten zu einem 22-Jährigen und einem 32-Jährigen. In einer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt haben die Ermittler den Angaben zufolge Beweismaterial feststellen und die Verdächtigen vorläufig festnehmen können. Die Männer wurden einem Haftrichter vorgeführt, das Landeskriminalamt ermittelt zu den Hintergründen.