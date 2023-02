Potsdam - Seit der ersten Corona-Welle in Brandenburg sind pandemiebedingt rund 247 Millionen Euro für die Bereiche Bildung, Jugend und Sport ausgegeben worden. Das teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Der größte Anteil der coronabedingten Ausgaben von März 2020 bis Ende Dezember 2022 floss mit 139 Millionen Euro in die Schulen. Die Ausgaben für Kitas betrugen 66 Millionen Euro. 2020 waren angesichts eines Lockdowns während der Pandemie Schulen und Kitas eine Zeit lang geschlossen.

Mit den Finanzhilfen erhielten die Einrichtungen nach Angaben des Ministeriums etwa Corona-Tests und digitale Geräte für die Schülerinnen und Schüler. Das Geld wurde zudem für Aushilfen an Schulen, Personal für die Notbetreuung und Hygienemaßnahmen ausgegeben. Die Mittel kamen unter anderem aus den drei Corona-Rettungsschirmen des Landes.

Die Corona-Lage hat sich inzwischen sehr entspannt. In Bussen und Bahnen muss keine Schutzmaske mehr getragen werden. Die Pflicht endete in Berlin und Brandenburg in der Nacht zum Donnerstag. Von Mitte Februar an müssen Brandenburger mit einer Corona-Infektion nicht mehr verpflichtend fünf Tage lang in Isolation bleiben.