25 neue Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer in Leipzig

Ein Stolperstein für Irma Faber wird auf dem Bürgersteig in der Mariannsnstraße in Leipzig verlegt.

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig erinnern 25 neue Stolpersteine an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur. Ebenso wie die 643 bislang eingelassenen Stolpersteine wurden auch die neuen Steine vor den ehemaligen Wohnorten verfolgter und ermordeter Menschen ebenerdig in den Gehweg verlegt, erklärte das Archiv Bürgerbewegung Leipzig. Zu Beginn der Verlegung waren am Mittwoch auch Angehörige der Familien der Opfer geladen, von denen drei noch als Kinder in Leipzig wohnten. Einige von ihnen reisten aus Frankreich, England, Israel und den USA an.

Bisher sind in Leipzig die Stolpersteine an 226 verschiedenen Orten zu finden. Sie werden durch Spenden finanziert. Damit sie ihren Platz im öffentlichen Raum finden, wurde die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine gegründet. Neben dem Archiv Bürgerbewegung gehören ihr der Evangelisch-Lutherische Kirchenbezirk Leipzig, die Gedenkstätte für Zwangsarbeit, das Bürgerkomitee Leipzig, das Erich-Zeigner-Haus sowie die Ephraim-Carlebach-Stiftung an.