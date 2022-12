25 Zentimeter Schnee im Wintersportgebiet Thüringer Wald

Oberhof - Kurz vor Weihnachten können sich Ausflügler über bis zu 25 Zentimeter Schnee im Thüringer Wald freuen. Etwa im Wintersportgebiet Steinach lagen am Dienstagmorgen so viele Zentimeter Schnee auf der Berghöhe, wie der Regionalverbund Thüringer Wald in Suhl mitteilte. Im Tal waren es hier demnach 13 Zentimeter.

Rund 110 Kilometer präparierte Langlaufstrecken standen den Menschen laut Wintersportbericht zur Verfügung. Außerdem konnten sich Sportbegeisterte auf zehn Rodelhängen austoben oder auf 31 Winterwanderwegen spazieren.