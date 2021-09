250 tote Schweine auf verlassenem Hof entdeckt

Garrel - Auf einem verlassenen Hof im Landkreis Cloppenburg sind 250 tote Schweine entdeckt worden. Die Tierkadaver wurden nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gefunden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Zuvor hatte die „Nordwest Zeitung“ berichtet, dass die Gemeinde Garrel Mitte August auf die toten Tier aufmerksam gemacht worden sei.

In Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in dem Stall in Nikolausdorf. „Der Hof steht seit Jahren leer“, sagte die Polizeisprecherin. Weitere Hintergründe nannte sie zunächst nicht.