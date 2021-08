30 Jahre auf Spitzbergen: Institut in Ny-Ålesund

Spitzbergen - Der deutsche Arktis-Forschungsstützpunkt in Ny-Ålesund auf Spitzbergen feiert seinen 30. Geburtstag. Die frühere Station Koldewey wurde am 10. August 1991 eröffnet und 2003 mit dem französischen Standort Rabot zur deutsch-französischen Gemeinschaftsstation AWIPEV zusammengelegt. „Über das ganze Jahr sind immer drei Festangestellte in der Station“, sagte Folke Mehrtens, Sprecherin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).

Ny-Ålesund ist eine der nördlichsten Siedlungen der Welt. Das Forscherdorf wird auch als „größtes Labor der modernen Arktis- Forschung“ bezeichnet. Ein Schwerpunkt sind Forschungen zum Klimawandel, der durch die Erderwärmung zum starken Abschmelzen des arktischen Eises führt. Rund ein Dutzend Länder betreiben in Ny-Ålesund Forschungslabore. Am Anfang ging es den deutschen Wissenschaftlern darum, die arktische Ozonschicht zu erforschen. Das sollte speziell im Winter und Frühjahr geschehen, weshalb ein Ganzjahresbetrieb notwendig wurde.

Durch die guten Arbeitsmöglichkeiten sei das wissenschaftliche Aufgabenspektrum um atmosphären-chemische, biologische und geo- physikalische Themen erweitert worden, so das AWI. Schwerpunkte der Geowissenschaftler sind unter anderem die Permafrostböden und die Veränderungen von Gletschersystemen. Viele Forscher nutzen die Station auch als Basis für Expeditionen in die Umgebung von Ny-Ålesund und West-Spitzbergen.

Es geht beim AWIPEV vor allem um Grundlagenforschung in den Umweltwissenschaften. Die Forscher können für ihre physikalischen, biologischen und chemischen Untersuchungen auf Labore zurückgreifen. Zudem gibt es ein Meeresforschungslabor des norwegischen Betreibers Kings-Bay, der auch für die Gesamtlogistik an dem Standort zuständig ist. AWIPEV steht für Alfred-Wegener-Institut und das französische Polarforschungs- Institut Paul Emile Victor (IPEV).