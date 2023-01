300.000 Euro Schaden bei Hausbrand im Landkreis Aurich

Hage - Bei einem Dachstuhlbrand im Landkreis Aurich ist ein hoher Schaden entstanden. Dieser liege ersten Schätzungen zufolge bei etwa 300.000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Bewohner des Hauses - ein älteres Ehepaar - hatten das Feuer demnach am Donnerstagabend in ihrem Wintergarten in Hage entdeckt. Kurze Zeit später hatten die Flammen bereits von dem Anbau auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Laut dem Kreisfeuerwehrverband war der Brand nach gut drei Stunden gelöscht. Es seien 110 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.