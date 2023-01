Berlin - Ein 32-Jähriger ist in der S-Bahn von mehreren unbekannten Männern zusammengeschlagen worden. Nach Angaben der Berliner Bundespolizei vom Freitag stiegen zwei Männer am späten Donnerstagabend am S-Bahnhof Westhafen (Berlin-Mitte) in eine Ringbahn der Linie S41. Dort schlugen und traten sie demzufolge auf einen 32 Jahre alten Fahrgast ein und flüchteten anschließend beim nächsten Halt am Bahnhof Wedding. Der 32-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.