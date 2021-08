Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Cloppenburg - Ein 34-Jähriger ist mit seinem Auto in der Nähe der Gemeinde Essen (Oldenburg) (Kreis Cloppenburg) gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Zuvor war er am Montagabend von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache gab es zunächst keine weiteren Informationen.