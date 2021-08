340 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Hannover - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist am Mittwoch leicht gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 18,8 nach 18,3 am Vortag. So viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Landesweit kamen 340 Corona-Fälle hinzu, 3 weitere Todesfälle wurden gemeldet.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 25,8 - am Vortag war ein Wert von 24,4 gemeldet worden. Im kleinsten Bundesland gab es 47 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall.

Die niedersachsenweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte erneut Wolfsburg mit 53,9. Dahinter folgten die Stadt Oldenburg (38,4), der Landkreis Lüneburg (36,9) und der Heidekreis (34,1). Die niedrigsten Werte meldeten die Landkreise Friesland (1,0) und Lüchow-Dannenberg (2,1).

Nach Daten des Divi-Intensivregisters wurden in Niedersachsen am Dienstag 21 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 12 von ihnen wurden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 317, davon hatten 141 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten. In Bremen wurden 2 Covid-19-Patienten in einer Klinik behandelt, 22 Intensivbetten waren frei. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.