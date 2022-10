35.800 Geflüchtete in Kommunen: Konferenz über Verteilung

Die Ankunft Zehntausender Flüchtlinge hatte 2015 auch in Brandenburg für Unruhe gesorgt. Doch aktuell ist die Zahl der im ganzen Land neu verteilten Flüchtlinge noch deutlich höher.

Potsdam - In den Brandenburger Kommunen sind bis zum 19. Oktober bereits knapp 35.800 Geflüchtete aus der Erstaufnahme des Landes von den kreisfreien Städten und Landkreisen aufgenommen worden. Damit sei das schon erhöhte Soll von knapp 36.000 für dieses Jahr fast erreicht, bestätigte ein Sprecher des Sozialministeriums. Im Jahr 2015 hatten die Kommunen in Brandenburg in der sogenannten Flüchtlingskrise rund 25.600 Geflüchtete aufgenommen.

Allerdings haben die vier kreisfreien Städte und vier Landkreise ihr Soll bereits übererfüllt, während die übrigen zehn Kommunen weniger Flüchtlinge aufgenommen haben. Daher wollen am Donnerstag Sozialdezernenten der Kommunen mit Sozialstaatssekretär Michael Ranft über eine gerechtere Verteilung beraten.

Dies hatte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) gefordert, als er in der vergangenen Woche ankündigte, dass Cottbus keine Flüchtlinge mehr aufnehme. Der Vorsitzende des Landkreistags, Siegurd Heinze (parteilos), sieht Schulen und Kitas wegen der steigenden Zahl von Geflüchteten unter Druck.