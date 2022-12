Bremen - Ein 35-jährige Frau ist in der Nacht zum Samstag tot in einer Diskothek gefunden worden. Einen Hinweis auf eine Fremdeinwirkung gab es nach Polizeiangaben von Samstag zunächst nicht. Die Bremerin wurde um kurz nach 3.00 Uhr bewusstlos auf der Toilette der Diskothek entdeckt, die Rettungskräfte stellten den Tod der 35-Jährigen vor Ort fest. Die Ermittlungen zu der Todesursache dauerten an.