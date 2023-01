35-Jähriger will 13 Flaschen Whisky stehlen

Bremerhaven - Gleich 13 Flaschen Whisky hat ein Dieb in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven in eine Tasche gestopft. Ein Detektiv des Geschäfts beobachtete den 35-Jährigen am Montag dabei, wie er die hochprozentige Ware verstaute und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der Dieb den Detektiv bemerkte, flüchtete er zunächst, wurde jedoch gestellt. Beide Männer stürzten, blieben aber unverletzt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls sowie wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Denn wegen vorhergehender Diebstähle - ebenfalls von hochprozentigen Spirituosen - hatte der 35-Jährige bereits Hausverbot in dem Geschäft.