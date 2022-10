39-Jähriger soll Nachbarin in Eberswalde getötet haben

Eberswalde - Ein 39-Jähriger soll in Eberswalde im Kreis Barnim seine Nachbarin getötet haben. Zu dem Angriff auf die 39 Jahre alte Frau sei es am vergangenen Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus gekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Frau, eine Ukrainerin, sei „infolge der mehrfach gegen sie ausgeübten stumpfen Gewalt“ gestorben. Der Verdächtige konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der Albaner kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft. Wie die Polizei weiter mitteilte, schweigt der Mann, der strafrechtlich bislang nicht aufgefallen war, zu den Vorwürfen. Zu den Hintergründen machten die Ermittlungsbehörden bislang keine Angaben.