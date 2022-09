40-Jähriger fährt nach Unfall mit geöffneten Airbags weiter

Hildburghausen - Ein 40-Jähriger hat im Landkreis Hildburghausen einen Unfall gebaut und ist mit geöffneten Airbags und einer Platzwunde am Kopf weitergefahren. Nach Angaben der Polizei kam der Autofahrer am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße zwischen Dingsleben und Zeilfeld beim Abbiegen von der regennassen Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dort habe er einen Weidezaun durchbrochen und sei mit dem beschädigten Auto geflüchtet. In einer Verkehrskontrolle stoppten Polizisten das auffallend langsam fahrende Auto und bemerkten die ausgelösten Airbags und die Kopfverletzung des 40-Jährigen. Der Mann muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.