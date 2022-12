43-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Sondershausen - Ein Mann ist in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) von einem Auto erfasst und dabei schwerverletzt worden. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an einer Hand und am Kopf von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei am Dienstagabend hinter einem Stromkasten auf die Straße getreten. Der 36-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.