45 Weihnachtsenten in Wusterhausen gestohlen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Wusterhausen - 45 lebende Enten sind in der Nacht zum Mittwoch in Wusterhausen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestohlen worden. Es sei völlig unklar, wie die Vögel eingefangen und abtransportiert worden seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Enten wurden auf einer umzäunten Wiese gehalten und waren für den Weihnachtsverkauf gedacht. Der Zaun wurde bei der Tat erheblich beschädigt. Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von insgesamt 2700 Euro.