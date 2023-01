47-Jähriger in Neukölln mit Messer verletzt

Berlin - In Berlin-Neukölln ist ein 47-Jähriger mit einem Messer am Rücken verletzt worden. Nach eigenen Angaben wurde der Mann am Sonntagnachmittag im U-Bahnhof Leinestraße von einem Unbekannten attackiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Grund für den Angriff soll eine Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem 47-Jährigen gewesen sein. Der Verletzte musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte konnte in Richtung Okerstraße flüchten.