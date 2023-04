Die Affäre um gut dotierte Aufträge aus Bundesministerien an Journalisten zieht weitere Kreise. Die bislang genannte Honorarsumme war mindestens 600 000 Euro zu niedrig. Und das scheint nicht das Ende der Fahnenstange zu sein.

Die Bundesregierung hat in einer ergänzenden Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion aufgeschlüsselt, welche Beträge Bundesministerien und Bundesbehörden in den vergangenen fünf Jahren an Journalisten für vergütete Aufträge gezahlt haben.