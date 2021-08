500 Jahre Bordesholmer Altar: Jubiläumsfeierlichkeiten

Schleswig - Ein herausragendes Kunstwerk wird 500: Gleich an zwei Orten in Schleswig-Holstein - Bordesholm und Schleswig - wird noch bis zum kommenden Frühjahr der Bordesholmer Altar des Schnitzkünstlers Hans Brüggemann gefeiert, der 1521 fertiggestellt worden ist. Bis zum September liegt der Schwerpunkt der Feierlichkeiten noch in Bordesholm. Mit einer Radtour und einer symbolischen Staffelübergabe soll am 4. September auf halber Wegstrecke an die Überführung des Altars von Bordesholm nach Schleswig vor 355 Jahren erinnert werden. Die Abfahrt der Radtour ist an der Klosterkirche Bordesholm und am Schleswiger Dom jeweils um 11.00 Uhr. Weitere Höhepunkte des Jubiläumsjahres sind Führungen zum Altar am Tag des offenen Denkmals am 12. September und eine mehrtägige wissenschaftliche Fachtagung.

Mit seinen 392 Figuren und seinen filigranen Architekturdetails zählt der Altarretabel zu den herausragenden Kunstwerken des Landes, wie es bei der Nordkirche heißt. Ursprünglich wurde das Kunstwerk für die Chorherrenkirche des Augustiner-Stifts in Bordesholm gefertigt. Er stellt die Leidensgeschichte Christi bis zu seiner Auferstehung dar. Sein Stifter war der Gottorfer Herzog von Schleswig und Holstein und spätere König Friedrich I. von Dänemark. Er war im Augustiner-Stift Bordesholm aufgewachsen und schätzte die Frömmigkeit der dortigen Mönchsgemeinschaft, heißt es bei der Nordkirche.

Da die Klosterkirche nach der Reformation und der späteren Auflösung der Bordesholmer Gelehrtenschule nicht mehr genutzt wurde, ließ Friedrichs Nachfahre Herzog Christian Albrecht das Retabel demnach im Jahr 1666 in den Schleswiger Dom bringen.

Nach Angaben der Nordkirche ist der Altar „in seiner geistlichen Aussagekraft und künstlerischen Vollendung ohne Parallele im norddeutschen Raum“ und gilt als eines der bedeutendsten Werke der Holzschnitzkunst im Übergang von der Gotik zur Renaissance. Viele Menschen nähmen oft weite Reisen auf sich, um den Altar zu sehen, sagte Pastorin Christiana Lasch-Pittkowski. Auch die werktäglichen kurzen Einführungen in den Altar im Dom würden sehr gut angenommen.