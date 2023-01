520.000 Euro für Tourismusprojekte am „Thüringer Meer“

Wolfgang Tiefensee (SPD), Minister für Wirtschaft in Thüringen, vor der Presse.

Schleiz - Damit die Region „Thüringer Meer“ für Touristen attraktiver wird, sollen jetzt für 520.000 Euro ein Informationspunkt und ein weiteres Stück Radweg am Bleilochstausee entstehen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) überreichte das Fördergeld am Montag an den Bürgermeister der Stadt Schleiz, Marko Bias. „Die Naturparkregion Thüringer Meer mit dem Bleiloch- und Hohenwartestausee birgt große touristische Potenziale“, sagte der Minister. Um diese zu entfalten, brauche es passende Infrastruktur. Die beiden geplanten Projekte seien dafür wichtige Bausteine.

Der Informationspunkt soll mit einem digitalen, mehrsprachigen Terminal ausgestattet werden, an dem Touristen aktuelle Veranstaltungen und Fahrpläne abrufen können. Außerdem ist geplant, den Rad- und Gehweg bis zur Sperrmauer Bleiloch in Gräfenwarth zu erweitern. Beide Vorhaben sollen bis Jahresende fertig sein. Zum „Thüringer Meer“ zählen insgesamt fünf Stauseen, der Bleiloch- und der Hohenwartestausee sind die beiden größten.