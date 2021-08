53-Jähriger lässt Trickbetrüger auffliegen: Zwei Festnahmen

Hannover - Trickbetrüger sind mit ihren Schockanrufen an einem 53-Jährigen aus Hannover krachend gescheitert - und bei einer fingierten Geldübergabe festgenommen worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge riefen Unbekannte am Montag auf dem Festnetzanschluss des Mannes im Stadtteil Kirchrode an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie gaben sich als Polizei aus und behaupteten, sein Bruder habe einen schweren Unfall mit Personenschaden verursacht. Der 53-Jährige sollte eine Kaution von 80.000 Euro hinterlegen, damit sein Bruder nicht in Haft müsse. Der Mann sagte, er müsse zunächst mit der Bank sprechen, parallel aber informierte er die Polizei.

Einige Zeit später kündigten die Täter telefonisch an, ein angeblicher Außendienstmitarbeiter der Justiz werde das Geld abholen. Bei der fingierten Übergabe nahmen zivile Polizeibeamte dann eine 36-jährige Frau fest, der 20 Jahre alte mutmaßliche Mittäter saß bei seiner Festnahme in einem Taxi in der Nähe. Gegen die beiden wird nun wegen versuchter gewerbs- und bandenmäßiger Erpressung ermittelt, sie sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch würden Zusammenhänge mit ähnlichen Taten geprüft.