57-jähriger Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ganderkesee - Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Bookholzberg in der Gemeinde Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) mit seinem Motorrad gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Nach einem Überholvorgang am Sonntagnachmittag ordnete der Mann sich ersten Erkenntnissen zufolge wieder auf dem rechten Fahrstreifen ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dann kam er aus zunächst ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte.

Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.