57 Öko-Höfe öffnen bei Bio-Landpartie

Schwerin - Bei der diesjährigen Bio-Landpartie der Umweltorganisation BUND öffnen am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern 57 Öko-Bauernhöfe, Verarbeiter und Vermarkter ihre Tore für Besucher. Die Bandbreite reiche von Bio-Bauern über Käsereien über Bäckereien, Mostereien und Röstereien bis hin zu Mühlen, Gärtnereien und Brennereien, teilte Koordinator Burkhard Roloff vom BUND-Landesverband MV am Mittwoch mit.

Es gebe Hoffeste, Führungen, Trecker-Rundfahrten oder auch Melken, Füttern, Buttern oder Reiten für Kinder. Angekündigt waren zunächst 61 Höfe. Vier mussten jedoch coronabedingt absagen, so Roloff.

In Mecklenburg-Vorpommern werden nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums rund 14 Prozent der Agrarfläche ökologisch bewirtschaftet. Gemäß den Vorgaben der EU sollen es bis 2030 möglichst 25 Prozent sein.