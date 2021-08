58.000 Besucher bei „Maritimen Tagen“ in Bremerhaven

Bremerhaven - Trotz der besonderen Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie ziehen die Veranstalter der „Maritimen Tage“ in Bremerhaven eine positive erste Bilanz. Rund 58.000 Menschen haben das fünftägige Hafenfest besucht und von den unterschiedlichen kulinarischen und kulturellen Angeboten Gebrauch gemacht, wie die Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen am Sonntag mitteilte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die „Maritimen Tage 2021“ eröffnet.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns gelungen ist, unter Corona-Bedingungen überhaupt eine Veranstaltung durchzuführen, auf die die Besucher:innen spürbar dankbar reagiert haben und Bremerhaven stolz sein kann“, sagte Veranstaltungsleiter Ralf Meyer.

Zu dem Fest seien etwa 90 Windjammer, Segler, Motorschiffe und ein Dampfschiff in die Hafenstadt an der Außenweser gekommen. In den fünf Musik- und Restaurantbereichen waren die Besucherinnen und Besucher gestaffelt zugelassen - jeden Tag rund 10.000 Besucher in zwei Schichten.