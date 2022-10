60-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Genzien - Ein 60-Jähriger ist zwischen den Orten Genzien und Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war am Montagmorgen auf der Dorfstraße unterwegs, als er etwa ein Kilometer hinter dem Ortsausgang Genzien aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum stieß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 60-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Straße war im Zuge der Aufräumarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt.