615 angehende Polizistinnen und Polizisten vereidigt

Dresden - In Dresden haben am Mittwoch 615 angehende Polizistinnen und Polizisten einen Eid auf Recht und Verfassung abgelegt. Die Anwärterinnen und Anwärter haben ihre Ausbildung oder ihr Studium in diesem Herbst begonnen, wie das Innenministerium mitteilte. 459 von ihnen besuchen demnach die Polizeifachschulen in Schneeberg, Chemnitz und Leipzig. 149 haben ein Studium an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg aufgenommen. Sieben der angehenden Polizisten werden zudem eine Spezialausbildung absolvieren, um später als „Cybercops“ zu arbeiten.