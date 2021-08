Hannover - In Niedersachsen sind bislang 622 Corona-Infektionen trotz abgeschlossener Impfung gemeldet worden - das entspricht 0,4 Prozent aller Infizierten. Insgesamt habe es von Jahresbeginn bis zum 9. August rund 157.000 Meldefälle im Land gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Hannover mit. Die Daten zu den sogenannten Impfdurchbrüchen basierten auf der Definition des Robert Koch-Instituts (RKI), wonach 14 Tage nach der Impfung, die die Impfserie abschließt, von einer vollständigen Schutzwirkung ausgegangen werde.

Dass sich Geimpfte in Sicherheit wähnten und dabei das Virus übertragen könnten, sei ein Problem, dessen sich die niedersächsische Regierung sehr bewusst sei, sagte Sprecherin Anke Pörksen. „Deshalb geht auch der dringende Appell bei den jetzt Heimkehrenden aus dem Urlaub dahingehend, dass auch wenn man geimpft ist, man doch gerne bitte zumindest zuhause noch mal einen Test macht oder vielleicht auch nach zwei Tagen noch mal einen macht.“ Es sei angesichts der Fallzahlen aber unverhältnismäßig, alle Geimpften zusätzlich zum Test zu verpflichten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt derzeit an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Mittwoch bei 29,0 - so viele neue Corona-Infektionen pro 10.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Vortag lag die Inzidenz bei 26,0. „Die Sommerferien gehen zu Ende, es kommen die Reiserückkehrer zurück“, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Geisler. Bundesweit sei ein Anteil von rund 25 Prozent zu verzeichnen, „was den Eintrag durch Reiserückkehrende angeht“.