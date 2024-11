CSU-Chef Söder will die Sozialleistung in dieser Form abschafffen

Trotz der CSU-Forderung nach einer Abschaffung des Bürgergeldes setzt CSU-Chef Markus Söder nach der Bundestagswahl auf eine Koalition von Union und SPD. „Also eine SPD ohne Scholz wird sicherlich die Zukunfts-SPD sein“, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstands.

Zugleich betonte Söder, dass das Bürgergeld „der große Knackpunkt“ in den Verhandlungen für eine schwarz-rote Koalition werden dürfte. Das Bürgergeld sei zu hoch, zu teuer und werde an zu viele ausgezahlt. Es sei eine Absurdität, dass jemand mit zwei Kindern über das Bürgergeld am Ende praktisch mehr bekomme, als ein Bäcker, eine Arzthelferin, ein Busfahrer, ein Bürokaufmann oder eine Bürokauffrau brutto verdiene. „Dies war übrigens der größte Fehler, den die SPD je gemacht hat, und er sollte auch schleunigst korrigiert werden.“

Zuvor hatte die „Welt am Sonntag“ berichtet, dass inzwischen 63,5 Prozent der Bürgergeld-Bezieher einen Migrationshintergrund aufweisen. Die Wochenzeitung bezieht sich auf eine Statistik der Agentur für Arbeit vom Oktober dieses Jahres. Danach haben von 2,543 Millionen der insgesamt 4,005 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten einen Migrationshintergrund.

Seien es im Jahr 2021 noch 5,9 Milliarden Euro an Stütze, die mehrheitlich an Geflüchtete oder Migranten ausgezahlt wurden, sind es vergangenes Jahr schon 12,2 Milliarden gewesen – mehr als ein Viertel der Gesamtausgaben fürs Bürgergeld (42,6 Milliarden Euro). 2024 werden es Hochrechnungen zufolge wohl 13,7 Milliarden sein, knapp 30 Prozent der Gesamtkosten. Dies gehe aus Zahlen des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) hervor, berichtete „Bild online“.

„Scheitern der Migrationspolitik!“

Für Wagenknecht sind diese Zahlen auch ein Beweis für „das Scheitern der Migrationspolitik“. „Wer das Bürgergeld mehr und mehr zur Flüchtlingskasse macht, untergräbt seine Akzeptanz und schadet denen, die es wirklich brauchen“, sagte sie zur „Bild“.

Kritik kam auch von der CDU. „Aber insgesamt braucht es einen drastischen Rückgang der Fluchtmigration. Denn nahezu 100 Prozent der Asylzuwanderung ist auch Armutszuwanderung. Und das kann unser Sozialsystem auf Dauer nicht tragen“, sagte Alexander Throm (CDU), innenpolitischer Sprecher der Union im Bundestag, zur „Welt am Sonntag“. (UK/dpa)