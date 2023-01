68-Jähriger stirbt in Polizeizelle

Berlin - Ein 68-jähriger Mann ist in einer Zelle der Polizei Tempelhof gestorben. Der Mann sei bei einem Kontrollgang am Sonntagabend leblos auf der Liege eines Verwahrraums gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Reanimation blieb erfolglos. Nach Angaben einer Bereitschaftsärztin könnten „gesundheitliche Umstände“ Grund für den Tod sein, hieß es weiter. Eine Obduktion sei geplant. Der 68-Jährige war laut Mitteilung wegen eines andauernden Hausfriedensbruchs am Sonntagmittag zur Polizei gebracht worden.