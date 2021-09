Jena - Ein 69-Jähriger ist in Jena zwischen zwei Autos eingeklemmt und dabei verletzt worden. Sein Wagen sei losgerollt, nachdem der Mann ausstieg, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Versuch, das Auto zu stoppen, sei er schließlich zwischen seinem und einem anderen parkenden Wagen eingequetscht worden. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen danach am Sonntagabend in ein Krankenhaus.