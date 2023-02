Salzwedel - Eine 70-jährige Frau ist mit ihrem Auto von der B190 (Kreis Salzwedel) abgekommen, gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Warum die Seniorin am Dienstagnachmittag die Kontrolle zwischen Ritzleben und Binde über ihr Fahrzeug verlor, ist bislang unklar, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach musste die Fahrerin und ihr 64-jähriger Beifahrer nach der Kollision von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße 190 blieb laut Polizeiangaben im Zuge der Bergungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden vollgesperrt.