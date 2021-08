75. Landesgeburtstag: Festakt und Fest auf Schloss Gottorf

Kiel/Schleswig - Schleswig-Holstein feiert an diesem Sonntag den 75. Jahrestag seines Bestehens als Land. Dazu gibt es auf Schloss Gottorf in Schleswig einen Festakt von Landesregierung und Landtag sowie ein Bürgerfest. Dieses stehe unter dem Motto „75 Jahre Land SH - Unsere Geschichte - Unser Tag - Unsere Zukunft“. Die Landesmuseen laden zu einem Tag der offenen Tür ein.

Laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will das Land gemeinsam mit den Menschen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Landes feiern. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gelten in Schleswig auch entsprechende Auflagen. Da der Festakt aber in einem offenen Zelt abgehalten wird, müssen dort keine Masken getragen werden.

Die offizielle Feier ist in das Bürgerfest eingebettet. Dort präsentieren sich von 10.00 bis 18.00 Uhr Akteure aus Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft.