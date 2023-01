76-Jähriger schlägt in Krankenkassen-Filiale mit Axt zu

Bremen - Ein 76-Jähriger hat in Bremen in einer Krankenkassen-Filiale mit einer Axt gegen eine Plexiglasscheibe geschlagen. Verletzt wurde niemand, Mitarbeiter überwältigten den Mann am Donnerstag. Der Senior hatte sich zunächst in den Wartebereich gesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er zum Gespräch gebeten wurde, zog er plötzlich eine Axt hervor und schlug damit gegen eine Scheibe, die vor einer 24 Jahre alten Mitarbeiterin stand. Die Plexiglasscheibe zersprang.

Kollegen hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den 76-Jährigen vorläufig fest. Warum der Mann mit der Axt zuschlug, war noch unklar. Eine psychische Erkrankung liegt nach ersten Erkenntnissen laut Polizei nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.