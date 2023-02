Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Celle - Ein 76-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Celle schwer verletzt worden. Eine 68-jährige Autofahrerin übersah den Wagen des 76-Jährigen am Dienstag nach Polizeiangaben von Mittwoch beim Abbiegen. Durch den Zusammenstoß hat sich das Auto des 76-Jährigen mindestens ein Mal überschlagen. Einsatzkräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.