Chemnitz - Weil eine Straßenbahn in Chemnitz in Vollbremsung gehen musste, hat sich eine 78 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt. Der Straßenbahnfahrer habe am Freitagnachmittag bremsen müssen, weil ein Fußgänger die Schienen bei Rot überquerte, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch sei die 78-Jährige gestürzt. Der Fußgänger sei bislang unbekannt, hieß es.