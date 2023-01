79-Jähriger bei Wohnungsbrand in Ostrau schwer verletzt

Ostrau - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ostrau (Landkreis Mittelsachsen) ist ein 79-Jähriger schwer verletzt worden. Das Feuer brach am Dienstagabend in der Erdgeschosswohnung des Mannes in der Ernst-Thälmann-Straße aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach könnte ein technischer Defekt eines Elektrogerätes Ursache für den Wohnungsbrand sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus verhindern. Die Höhe des Sachschadens war laut Polizei zunächst unklar.