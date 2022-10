Glauchau - Ein 80-jähriger Autofahrer ist in Glauchau (Landkreis Zwickau) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen - und gegen einen Carport und einen Zaun geprallt. Er wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Der Mann sei nach bisherigem Kenntnisstand wegen gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto war nach dem Unfall am Sonntagnachmittag nicht mehr fahrtüchtig.