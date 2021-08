80-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Berlin - Ein 80-jähriger Radfahrer ist durch den Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Steglitz schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der Goerzallee in Lichterfelde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 80-jährige Mann wollte links abbiegen und wurde von einem 64-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen aus einer Seitenstraße kam, angefahren. „Der Senior stürzte und zog sich durch die Kollision und den Sturz schwere Rumpfverletzungen zu.“