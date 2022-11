81-Jähriger mit E-Scooter ohne Fahrerlaubnis in Haldensleben unterwegs

Die Polizei hat in Haldensleben einen 81-Jährigen auf einem E-Scooter gestoppt. Doch mit dem Gefährt durfte der Senior gar nicht unterwegs sein.

Haldensleben - In Haldensleben (Landkreis Börde) hat die Polizei einen 81-Jährigen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen gestoppt. Bei der Kontrolle am Samstagmorgen stellte sich zudem heraus, dass der Senior nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, teilte die Polizei in Haldensleben mit.

Der 81-Jährige durfte nicht weiterfahren, gegen ihn laufen nun Ermittlungsverfahren.