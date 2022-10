Meinersen - Ein 81-Jähriger ist mit seinem dreirädrigen Elektroroller in Meinersen (Landkreis Gifhorn) von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Der Mann fiel am Sonntag in einen Graben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er konnte sich demnach nicht alleine aus der Situation befreien. Die genaue Todes- sowie die Unfallursache waren am Montag nach Polizeiangaben noch unklar.