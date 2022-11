83-jähriger Autofahrer fährt Frau mit Kinderwagen an

Tostedt - Ein 83 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen in Tostedt (Landkreis Harburg) eine Fußgängerin mit Kinderwagen erfasst und sie schwer verletzt. Das wenige Monate alte Baby wurde leicht verletzt, als der Kinderwagen bei dem Unfall umkippte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer wollte am Freitag von einem Gewerbegrundstück auf die Straße fahren. Dabei übersah er die Frau, die auf dem Gehweg den Kinderwagen schob. Die Mutter kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, das Kind wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.