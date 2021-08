83-Jähriger gerät unter Traktor-Anhänger und stirbt

Wangels - Bei privaten Arbeiten mit einem Traktor samt Anhänger ist ein 83 Jahre alter Mann in Wangels (Kreis Ostholstein) tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Mann am Mittwochabend auf einem Feld unter den Anhänger. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Er starb noch am Unfallort.

Sein Leichnam und der Anhänger wurden beschlagnahmt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Lübeck beantragte eine Obduktion.