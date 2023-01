Erfurt - Ein 83-Jähriger aus Erfurt ist mit einem Telefontrick um 50.000 Euro betrogen worden. Die Betrüger behaupteten am Mittwoch bei einem Anruf, dass die Tochter des Seniors einen Verkehrsunfall verursacht habe und in Untersuchungshaft sitze, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Um freizukommen, müsse der Erfurter eine Kaution zahlen, erkärten die Betrüger in dem Telefonat. Der Senior überreichte das Geld schließlich an eine unbekannte Frau. Die Polizei ermittelt.