86-Jähriger stirbt bei Autounfall: Gesundheitliches Problem

Zwickau - In Zwickau ist ein 86-Jähriger bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Mann sei aufgrund eines gesundheitlichen Problems mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Das Fahrzeug sei daraufhin in einem Straßengraben gelandet und gegen eine Mauer geprallt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer verstarb der 86-Jährige am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle.