91-Jähriger bringt Sprengmittel in Pflegeheim zur Explosion

Erfurt - In einem Pflegeheim in Erfurt hat ein 91 Jahre alter Bewohner in seinem Zimmer ein Sprengmittel zur Explosion gebracht. Der Senior verletzte sich bei dem Vorfall am Neujahrstag schwer an der Hand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die Zimmermöbel seien beschädigt worden. Ob es sich bei dem Sprengmittel um eine Silvesterrakete handelte, blieb zunächst unklar. Die Art des Sprengmittels sei unbekannt, dazu liefen Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen den 91-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt.