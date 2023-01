91-Jähriger nach Böllerexplosion im Pflegeheim gestorben

Erfurt - Nach der Explosion eines Sprengkörpers in einem Seniorenheim in Erfurt ist ein 91 Jahre alter Mann an seinen Verletzungen gestorben. Vermutlich sei ein Silvesterböller für die Explosion verantwortlich gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann hatte diesen nach früheren Angaben der Polizei am Neujahrstag selbst in seinem Zimmer gezündet und wurde dabei verletzt.

Hinweise, wonach Unbekannte den Böller in das Zimmer des Mannes geworfen haben sollen, hätten sich bei den Ermittlungen nicht bestätigt. Der 91-Jährige war am Montag im Krankenhaus gestorben.