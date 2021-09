93-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg

Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg ist der 93 Jahre alte Mieter seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Nun wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr rettete den bereits bewusstlosen Mann am Montag aus seiner Wohnung an der Willibald-Alexis-Straße, in der ein Pflegebett brannte. Anschließend sei der 93-Jährige unter fortlaufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in eine Klinik gebracht worden, wo er wenig später starb.

Eine 38-jährige Frau, die Rauch aus dem Hinterhaus aufsteigen sah, hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Den Polizeiangaben nach habe sie selbst über Atemwegsprobleme beklagt. Die Feuerwehr hatte am Montag den Verdacht geäußert, sie könne eine leichte Rauchgasvergiftung haben. Weitere Verletzte gab es nicht.