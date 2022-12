96-Chef Kind: Von Sportdirektor Mann schon früh überzeugt

Hannover - Martin Kind hat Sportdirektor Marcus Mann lange vor dem Engagement bei Hannover 96 auf dem Radar gehabt. „Ich habe ihn schon vor Jahren in seiner Zeit in Saarbrücken getroffen. Damals war er mir aber noch zu jung für das Haifischbecken Profifußball“, sagte der Mehrheitsgesellschafter des Fußball-Zweitligisten der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Ich habe seine Entwicklung beobachtet und wusste - wenn er will und ich ihn kriege, dann ist das unser Mann.“

Bei Mann sei Kind im Vergleich zu vorherigen Personalien auf der Position des Sportdirektors anders vorgegangen und habe „perspektivisch gedacht“. In der Umsetzung des Transfers wollte Kind sich nicht hineinreden lassen: „Ich habe die Entscheidung im Alleingang getroffen“, sagte er und schob hinterher: „Wenn man mit vielen redet, bekommt man viele Meinungen, dann wird die Entscheidung zum Glücksspiel.“

Mann, der zwischen 2016 und 2020 Sportlicher Leiter beim 1. FC Saarbrücken war, hatte seinen Vertrag bei 96 zuletzt um vier Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Seit 2021 ist der gebürtige Baden-Württemberger und Ex-Profi in Hannover tätig.